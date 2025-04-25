TURISME
Cauen els visitants a xifres de fa una dècada
Un 15,4% de turistes menys han optat pel Principat respecte al mateix mes del 2024
El nombre de visitants que van escollir el Principat durant el mes passat va caure fins a xifres similars a les d’ara fa deu anys. Un total de 646.580 visitants van entrar al país durant el març del 2025, mentre que el 2015 van ser 619.250, pel que fa al mateix mes de l’any. Deixant de banda les xifres del període de pandèmia que va afectar els anys 2020, 2021 i 2022, es presencia una regressió en les dades que estaven augmentant progressivament durant els darrers anys i que van assolir situar-se en els 809.812 visitants el març del 2024. Aquesta caiguda és, molt probablement, conseqüència del fet que aquest any la Setmana Santa ha caigut tard.
El nombre total de visitants presenta una variació negativa del 20,2%
En la divisió del nombre total de visitants segons la naturalesa motivacional que els ha portat al Principat, 254.340 van ser excursionistes, xifra que significa un 39,3% del total. En canvi, 392.240 eren turistes a qui els representa un percentatge del 60,7. Aquestes dades van ser publicades pel departament d’Estadística ahir.
En comparació amb el mes de març de l’any passat, el nombre de visitants presenta una variació negativa de fins al 20,2%. En aquest sentit, l’entrada de turistes ha baixat un 15,4%, mentre que la d’excursionistes, que es troba per sobre, ho ha fet en un total del 26,6%.
A l’analitzar les dades tenint en compte el país de residència, els visitants espanyols presenten caigudes del 18%. La reducció de la presència dels visitants residents a França va situar-se lleugerament per sobre pel que fa a la caiguda de visites al país respecte a anys anteriors, amb un 19,8%. Finalment, pel que fa als visitants d’altres procedències més enllà dels estats fronterers, presenten una variació negativa del 27,5%.
En termes acumulats dels darrers dotze mesos, els visitants mostren una disminució menys marcada del 0,6% en relació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta valoració és compartida tant pel que fa al nombre de turistes com al d’excursionistes, que disminueixen tan sols en un 0,3% i un 0,9%, respectivament.
En canvi, si es posa el punt de mira en les nacionalitats dels visitants, el nombre de francesos va augmentar en un 1,2%, seguits dels visitants d’altres procedències, que va augmentar en un 0,8%, mentre que els visitants espanyols, al seu torn, van disminuir en un 2,7%.
L’acumulat des de principis d’any (YTD) del nombre de visitants per dia, que es calcula a partir de la suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana, se situa en un 8,9% inferior en relació amb el mateix període referit al 2024.
UN 13,1% MENYS DE VEHICLES ENTREN AL PAÍS
Els turismes procedents d’Espanya han caigut un 7,6% i els de França, un 20,8%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del 39,6% per la frontera hispanoandorrana i a la francoandorrana, la variació també ha estat negativa en un 54,9%.