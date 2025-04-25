Estafa
Alerta per trucades de falsos gestors que demanen descarregar una app per accedir al mòbil
Segons les entitats, ja hi hauria una quinzena de persones que haurien interposat denúncia
La policia ha alertat que algunes persones estan rebent trucades de falsos gestors d'inversors d'entitats bancàries comunicant a la persona afectada que té pendent una transferència a favor seu. El 'modus operandi' consisteix a demanar a la persona que descarregui una app per accedir al telèfon o compte bancari. En aquest sentit, fan èmfasi en el fet que les persones que rebin aquest tipus de trucada no donin cap mena de dada.
De fet, des d'algunes entitats bancàries ja han alertat els seus clients d'aquesta estafa i informen que les trucades poden provenir tant de telèfons andorrans com espanyols que comencen per 848. Els estafadors es fan passar per gestors i demanen que es descarregui un programari que resulta ser maliciós. Semblaria que són diferents les entitats afectades i es demana que en cap cas es donin dades i que si es té qualsevol dubte es contacti directament amb l'entitat en què la persona tingui els diners.
Segons les entitats, ja hi hauria una quinzena de persones que haurien interposat denúncia prop de la policia, des d'on no s'ha confirmat la dada, però sí que està en marxa una investigació, ja que han rebut la constatació d'aquest frau.