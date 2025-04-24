Estadística
El pressupost de despesa del sector públic creix un 10,9% el 2025
En el cas de l'administració central l'augment està xifrat en un 6,1%
El pressupost de despesa agregat total del sector públic per a l’exercici 2025 és d’1.922.134,07 milers d’euros, amb un increment del 10,9% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és d’1.925.354,91 milers d’euros, amb un increment de l'11,1% respecte a l’any anterior, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat total és d’1.815.273,49 milers d’euros, amb un increment del 9,4% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats totals és d’1.726.213,97 milers d’euros, amb un increment del 8% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del sector institucional, societats no financeres públiques, és de 320.677,27 milers d’euros, amb un increment del 24,9% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és de 320.677,27 milers d’euros, amb un increment del 24,9% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 267.415,99 milers d’euros, amb un increment del 9,8% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 215.135,05 milers d’euros, amb un increment del 2,7% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del sector institucional, institucions financeres, és de 10.469,84 milers d’euros, amb un increment del 25% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 7.017,80 milers d’euros, amb un increment del 3,5% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 10.469,84 milers d’euros, amb un increment del 25% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del sector institucional, administracions públiques, és d’1.590.986,97 milers d’euros, amb un increment del 8,4% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és d’1.594.207,81 milers d’euros, amb un increment del 8,6% respecte a l’exercici anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és d’1.540.839,70 milers d’euros, amb un increment del 9,4% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és d’1.500.609,09 milers d’euros, amb un increment del 8,7% respecte a l’any anterior.
Aquest sector es divideix en tres subsectors: l’administració central (diferenciant el Govern central de les seves institucions sense finalitat de lucre i no de mercat i de les societats públiques no de mercat), l’administració local i els Fons de la Seguretat Social.
El pressupost de despesa per al 2025 del subsector institucional administració central és de 690.661,17 milers d’euros, amb un increment del 6,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge de disminució.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 670.983,45 milers d’euros, amb un increment del +8,1% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 634.963,19 milers d’euros, amb un increment del 8,4% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 de l'administració central (institucions sense finalitat de lucre) és de 145.488,80 milers d’euros, amb un increment de l'11,8% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge de disminució.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 145.418,28 milers d’euros, amb un augment de l'11,7% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 141.813,74 milers d’euros, amb un augment de l'11% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del subsector administració central (societats públiques no de mercat) és de 32.526,85 milers d’euros, amb un increment del 3,2% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’augment respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa i d’ingressos és el mateix, com que no hi ni actius ni passius financers.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del subsector administració local és de 234.297,52 milers d’euros, amb un increment del 5,7% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és de 237.518,36 milers d’euros, amb un increment del 7,1% respecte a l’exercici anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat total és de 224.078,15 milers d’euros, amb un increment del 7,6% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats totals és de 211.583,35 milers d’euros, amb un increment del 3,6% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa agregat per al 2025 del subsector fons de la seguretat social és de 488.012,63 milers d’euros, amb un increment del 12,5% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’augment respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 467.832,97 milers d’euros, amb un augment de l'11,9% respecte a l’any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 479.721,95 milers d’euros, amb un increment de l'11,1% respecte a l’any anterior.
Si no es consideren les despeses del Govern que són transferències cap al sector administracions públiques, que ja estan contemplades com a ingressos per les entitats que les reben i utilitzades per les seves despeses, el sector administracions públiques pressuposta despeses per valor de 1.298,2 milions d’euros, sense incloure ni actius ni passius financers, import que representa el 82,6% de la despesa del sector públic.