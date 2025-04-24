Cultura

El patrimoni andorrà a l’exili, protagonista de la pròxima sessió de Les tardes del Relat

La ponència anirà a càrrec d’Alba Pampalona el pròxim dimarts 29 d’abril a les 19 hores, a l’Espai Columba de Santa Coloma.

Cartell del cicle 'Tardes del relat'

El cicle Les tardes del Relat, organitzat pel Departament de Patrimoni Cultural, continua aquest mes d’abril amb una nova conferència centrada en la temàtica del patrimoni andorrà a l’exili. La sessió tindrà lloc dimarts vinent, 29 d’abril a les 19 hores, a l’Espai Columba de Santa Coloma.

La ponència anirà a càrrec d’Alba Pampalona, historiadora de l’art i tècnica del mateix departament, que sota el títol 'El patrimoni andorrà a l’exili' aprofundirà en els béns materials i immaterials que han travessat fronteres per diverses circumstàncies històriques, especialment durant moments de conflicte o migració forçada.

Després d’aquesta sessió, Les tardes del Relat continuarà el dimarts 20 de maig amb una nova cita al Museu de l’Electricitat de FEDA, a Encamp, on l’historiador i arxiver Lluís Obiols oferirà una conferència sobre “L’electrificació d’Andorra”. I com a cloenda, el dissabte 24 de maig, tindrà lloc a la Massana una tarda temàtica dedicada a l’Andorra de la Segona Guerra Mundial, que inclourà una ruta guiada a càrrec de Roser Porta i Pau Chica, i una taula debat a l’Hostal Palanques amb la participació destacada de Marc Forné, ex cap de Govern.

Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del telèfon +376 844 141 o del correu electrònic contacte_patrimoni@govern.ad.

