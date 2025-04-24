Govern
L'executiu modifica la legislació per pilotar embarcacions d'esbarjo per equiparar-la amb Espanya
La convocatòria d’examen per obtenir el títol de patró de navegació bàsica o el títol de patró d’embarcació d’esbarjo serà el 2 de juliol
El Govern ha aprovat un nou reglament per pilotar embarcacions d'esbarjo i esportives per equiparar-la amb la normativa espanyola. El nou text amplia la distància permesa de navegació: el PNB pot navegar fins a 5 milles de la costa, quan fins ara era de 3 milles; i en navegació diürna i nocturna d'embarcacions de motor i de vela de fins a 8 metres d'eslora de buc, quan dins ara era de 7 metres.
Una altra novetat és que el PNB haurà de realitzar una pràctica de radiocomunicació amb una duració mínima de 2 hores. Per poder pilotar embarcacions andorranes d'esbarjo i esportives caldrà disposar d'un dels tres títols reconeguts pel Govern: patró de navegació bàsica, patró d'embarcació d'esbarjo o capità de iot.
Convocatòria d'examen
L'examen teòric de la prova d'aptituds per obtenir el títol de patró de navegació bàsica o de patró d'embarcació d'esbarjo es realitzarà el 2 de juliol a les 19:30 hores al Centre de Congressos de la capital, després de fer-se públic al BOPA. Serà la segona convocatòria que es realitzi aquest any, després de la celebrada a principis d'abril, on van obtenir el títol 11 persones de les 13 inscrites.