Estadística
L'entrada de visitants cau un 20% al març
El nombre de turistes ha baixat un 15,4% i el d'excursionistes un 26,6%
El nombre de visitants que ha arribat al Principat durant el mes de març presenta un descens del 20,2% respecte al mateix període de 2024. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, un total de 646.580 persones han entrat al país, de les quals 254.340 són excursionistes i la resta, 392.240, són turistes. Aquestes xifres representen un descens del 15,4% respecte als primers, i una davallada del 26,6%, respecte als segons. Seguint aquesta tendència, els visitants espanyols presenten una variació negativa del 18% i els francesos del 19,8%, mentre que els d'altres procedències cauen un 27,5%.
La pernoctació mitjana es manté en uns nivells similars que durant el març de 2024, amb 3,5 nits, 0,1 punts per sobre. Els espanyols passen 3,1 nits al Principat, i els francesos passen de 2,8 a 3 nits. Els visitants d'altres procedències són els que més nits passen al país, amb una mitjana de 4,6. El 85,7% ha optat per allotjar-se a hotels, aparthotels o apartaments turístics.
Els visitants que venen en parella han augmentat un 4%, situant-se en el 45% del total. Aquells que venen sols i 'altres', han incrementat en un 1%, situant-se en un 8% i un 2%, respectivament. Per contra, les persones que venen en parella presenten un descens de l'1%, representant el 31% del total, juntament amb amics que cauen un 5%. El motiu principal de les visites continuen sent les compres (48%), seguit dels esports (31,6%).
Descens de l'entrada de vehicles per la frontera
El descens de visitants al Principat ve acompanyat de la baixada de l'entrada de vehicles per ambdues fronteres, en especial la francoandorrana. En total han entrat al país 318.589 turismes, xifra que suposa una caiguda del 13,1% respecte al mes de març de l'any anterior. Pel que fa a la frontera amb França presenta una davallada del 21,3%, mentre que la frontera espanyola registra una caiguda del 9,5%.
L'informe d'estadística assenyala que en els darrers dotze mesos han entrat un total de 4.262.608 vehicles, la qual cosa representa un descens del 0,2% respecte al mateix període de l'any anterior, en què van entrar 4.271.926.