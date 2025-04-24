AFERS SOCIALS
Govern presenta una nova targeta acreditativa per a persones amb discapacitat
El format de l'acreditació és similar al dels països veïns per tal que es pugui fer servir a l'exterior
La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha anunciat aquest matí la posada en marxa de la nova targeta acreditativa per a les persones amb discapacitat, un document que certifica oficialment el grau de discapacitat i que servirà com a prova davant de les administracions, entitats i serveis tant nacionals com dels països veïns.
La nova targeta —que començarà a expedir-se d’ofici les pròximes setmanes a totes les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, tant provisional com definitiu— inclou informació bàsica com el NIA, la validesa vinculada al grau de minusvalia , i una fotografia al costat esquerre del document. A més serà accessible per a persones invidents, ja que hi consta la paraula “acreditació” en braille a la part inferior.
La targeta incorpora els ítems que ja recullen les acreditacions dels països veïns, com la indicació de si la persona presenta dificultats de mobilitat o si requereix suport personal, i inclou el símbol d’accessibilitat de l’ONU. Marín ha subratllat que la targeta ha estat desenvolupada en col·laboració amb les associacions del sector, i de fet, ha estat presentada aquest matí durant una trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot, i representants de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). La nova acreditació no substituirà la targeta blava, tal com ha puntualitzat la ministra, sinó que la complementarà.
Actualment, unes 1.943 persones tenen reconeguda una discapacitat a Andorra, i totes elles podran beneficiar-se d’aquesta nova targeta. A més, el Govern treballa amb el Ministeri d’Afers Exteriors per garantir-ne la reconeixença a França i Espanya, tot i que la similitud dels formats ja hauria de ser suficient per fer-la servir, ha explicat la ministra.
Marín també ha avançat que les persones amb discapacitat reconeguda abans de l’entrada en vigor de la targeta podran sol·licitar-la al Ministeri, dirigint-se a l’àrea de promoció o autonomia personal. A fi de facilitar l’accés a la informació, s’està elaborant una guia amb totes les prestacions i processos disponibles un cop reconeguda la discapacitat.
Taula rodona
Dins el marc de sensibilització, el pròxim 29 d’abril a les 17 h, se celebrarà una taula rodona a la sala Louis Armstrong de l’Art Hotel, titulada “De la teoria a la pràctica: cap a una accessibilitat real”. L’acte s’iniciarà amb una xerrada de l’advocat especialista en dret de les persones amb discapacitat Jacint Risco, i seguirà amb un debat amb entitats, professionals i responsables institucionals.