CONSELL DE MINISTRES
Estudi per posar l’ala psiquiàtrica a la presó
Interior està enllestint un pla d’accions per avaluar totes les necessitats del centre penitenciari
El Govern està analitzant “seriosament” la possibilitat d’incloure una unitat de psiquiatria interna al centre penitenciari de la Comella. Així ho va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. La necessitat d’aquesta unitat va ser destacada pel Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, en el seu informe anual, on va recordar que “l’equip mèdic psiquiàtric està format per personal extern a la presó i que la continuïtat de l’atenció recau en un equip de quatre infermeres”, una situació que va fer que es qüestionés si “aquests recursos són suficients o si no seria millor que la presó disposés d’un equip propi”.
Casal va assegurar que l’executiu “és sensible a aquestes situacions” i que, des del ministeri d’Interior, encapçalat per Esther Molné, s’està elaborant un pla d’actuació per definir les necessitats de la Comella en matèria de recursos humans, tècnics i d’espais, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida.
La reflexió es preveu que estigui enllestida a finals d'any
El calendari per tenir enllestida aquesta feina és “a finals d’any”, segons va confirmar Casal, que va recordar que totes les necessitats bàsiques dels reclusos es troben cobertes, però cal garantir que l’estada compleixi amb tots els criteris necessaris.
900 treballadors
El Govern ha obert una nova quota d’immigració general, un cop finalitzada la quota d’hivern, amb 900 autoritzacions de residència i treball, que entra en vigor avui mateix. Segons va recordar Casal, la xifra serà ampliable en un 30%, fins a 1.170 treballadors, si fos necessari. La quota inclou 702 places per a residents i 198 permisos per a treballadors fronterers. El termini per presentar sol·licituds a Immigració finalitzarà el 31 d’octubre.
Funeral del Papa
El cap de Govern, Xavier Espot, assistirà aquest dissabte 26 d’abril al Vaticà al funeral del papa Francesc, juntament amb els coprínceps Joan-Enric Vives i Sicília i Emmanuel Macron, aquest darrer tant en qualitat de cap d’Estat d’Andorra com de president de la República Francesa. La cerimònia se celebrarà a les 10 hores a la plaça de Sant Pere i comptarà també amb la presència de l’ambaixador d’Andorra al Vaticà, Carles Àlvarez Marfany.
El consell de ministres ha acordat celebrar un minut de silenci el divendres 25 d’abril, a les 12 hores, a l’entrada de l’edifici administratiu del Govern al carrer Prat de la Creu, com a mostra de respecte i condol per la defunció del Papa. A més, i com a gest simbòlic, les banderes dels edificis oficials onejaran a mig pal el dissabte 26.
Blindatge del SAAS
El consell de ministres ha aprovat el decret que estableix la política de ciberseguretat de la informació del Govern. Com a principal novetat, s’incorpora al Comitè Tècnic de Seguretat de la Informació el responsable de la seguretat del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que vetlla per la gestió de la història clínica compartida i per la prevenció de possibles amenaces externes.