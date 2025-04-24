Cas BPA
ERC demana la compareixença d'Espot, Fiñana i Saboya
El partit català ha presentat una nova llista amb una quarantena de noms
Esquerra Repúblicana de Catalunya demana la compareixença al Congreso pel cas BPA del cap de Govern, Xavier Espot, els dos expropietaris de BPA, Higini Cierco i Ramon Cierco, l'exministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, els agregats del ministeri d'Interior espanyol a Andorra, Celestino Barroso i Bonifacio Díez Sevillano, i el cap de la unitat d'intel·ligència Financera d'Andorra, Carlos Fiñana Pifarré. Junts i Esquerra han registrat dues noves llistes amb fins a 67 peticions de compareixença a la comissió d'investigació del Congrés dels Diputats, entre els quals també hi ha noms com l'expresident espanyol José María Aznar, tres ministres de Mariano Rajoy, i l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.