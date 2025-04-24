CARTERA DE LA CASS
DiversAND denuncia el retard en la cobertura del canvi de sexe
La falta d’un reglament impedeix definir les condicions d’accés i deixa el col·lectiu transsexual en risc
El 30 de març del 2022, el Govern va aprovar que els tractaments de canvi de sexe entrarien a la cartera de serveis de la CASS, incloent-hi els tractaments hormonals i quirúrgics i l’acompanyament psicològic en cas que fos necessari. L’agost del 2023 va anunciar que la CASS començaria a cobrir els tractaments de canvi de sexe a partir de finals del mateix any. Ben entrat el 2025 i no s’ha avançat res, segons va denunciar ahir la vicepresidenta de DiversAND, Isabella Vargas González, en el programa de DiariTV Sense Cita Prèvia, dirigit per Laia Ferrer. Vargas va parlar sobre la problemàtica de les persones bisexuals i trans a Andorra i va posar sobre la taula que la falta d’un reglament “no permet definir què es cobreix, de quina manera, quines són les condicions d’accés. Per tant, no hi ha cobertura.”
“L’educació inclusiva va més cap al feminisme que cap a les lluites de l’LGTBIQ+”
Des de l’associació es reivindica una major comprensió i defensa dels drets de les persones bisexuals i trans. La portaveu de DiversAND considera que no han rebut el tracte que es mereixen: “L’educació inclusiva va més cap al feminisme que cap a les lluites de l’LGTBIQ+, tot i que penso que han d’estar totalment unides”. En unes altres paraules, l’entitat sosté que les polítiques que s’estan fent estan són orientades a la igualtat de gènere entre homes i dones “i es deixa de costat les persones LGTBIQ+, que ja estan prou invisibilitzades com a grup vulnerable”. Vargas va expressar el seu malestar pel terme disfòria de gènere, “que es podria confondre amb disfòria corporal i associar amb un trastorn, arribant a ser un concepte patologitzant. I el que volem és despatologitzar les identitats trans, perquè no és una malaltia”, precisant que cal intentar fer servir paraules més afirmatives en aquest context, “com per exemple tractaments respecte a la diversitat de gènere o afirmació de gènere”.
“Sense reglament no sabem què es cobreix, de quina manera, quines són les condicions”
Hormones
La vicepresidenta es va referir a l’esperat reglament, convençuda que no recollirà tot el que es demana, “però sí que pot cobrir la necessitat de persones de més de 17 anys amb hormonació i de més de 18 anys amb intervencions quirúrgiques”. I va quantificar en més de 20 les persones que estan en tractament específics sense cap control mèdic. “És molt perillós, volem evitar aquests riscos i poder donar una atenció a les persones que estan a l’espera”, va comentar. En realitat, el 2017 es va començar a parlar que la CASS cobriria el tractament d’hormones per a les persones transsexuals.
“El que volem és despatologitzar les identitats trans, perquè no és una malaltia”
En clau més social, va assegurar que el fet que no hi hagi altres associacions amb activistes, gestionant i fent entrevistes, “és per aquest estigma, per aquests prejudicis i per aquesta por a les conseqüències socials”. Avui, a l’abril del 2025, aquest compromís institucional continua sense materialitzar-se. Segons Vargas, les persones trans se senten aïllades en la societat, fent referència al dia de la visibilitat trans: “S’hauria de posar en valor aquestes persones, però si no se senten en un lloc segur per sortir i dir lliurement que són trans, no les podem forçar”.