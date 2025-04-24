Successos
Detinguts setze conductors en 1.088 controls d'alcoholèmia i drogues
L'operatiu de la policia per detectar positius es va realitzar entre el 3 i el 13 d'abril
La policia va efectuar un total de 1.088 controls durant la campanya contra la conducció sota els efectes de l'alcohol que va tenir lloc entre els dies 3 i 13 d'abril. Així ho ha assenyalat el cos d'ordre aquest matí en un comunicat de premsa. Durant aquesta setmana, la policia ha detingut un total de setze persones, de les quals 12 són homes i 4, dones, la majoria residents al país. Del total, 14 han estat arrestades per conduir ebris, una altra per positiu en drogues al volant i la darrera per rebutjar sotmetre's a la prova. Tres dels conductors es van veure implicats en accidents de danys materials.
Pel que fa a les taxes d'alcoholèmia més de la meitat han registrat positius d'entre 1,21 i 2, i la resta entre 0.87 i1,20. Segons informa la policia la taxa més elevada ha estat d'1,75 i cap de les persones controlades ha superat els dos grams d'alcohol per litre de sang. Per edats, quatre conductors tenen entre 18 i 25 anys; 8 entre 26 i 40 anys; i els altres 4, més de 40. Durant la campanya s'han imposat un total de 10 sancions administratives per conduir amb taxes inferiors a 0,87.
Reducció de la sinistralitat
Els controls realitzats per la policia segueixen el pla d'actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior, amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat, recull el comunicat. El cos d'ordre recorda que aquests "són una eina essencial per continuar insistint en la importància de o barrejar el consum d'alcohol o drogues amb la conducció". La policia advoca pel consum zero per evitar que s'hagi de lamentar danys personals. La pròxima campanya està prevista per finals de juny.