DISFUNCIONS AL SISTEMA DIGITAL
El col·legi demana que es “comuniquin les fonts”
La Junta de Govern del Col·legi d’Advocats va negar ahir haver denunciat oficialment els fets exposats pel Diari sobre les disfuncions del sistema de justícia digital, manifestant que la informació no és d’un comunicat ni de cap membre de la junta, una dada que es detallava perfectament a l’article, on es precisava que es tracta d’una nota dirigida només als col·legiats. Segons el col·legi, el contingut es basa en informació tècnica interna i confidencial, adreçada exclusivament als afiliats. El Col·legi considera que la publicació pot induir a errors interpretatius que afectin la seva reputació i reclama que en “endavant, es comuniquin de manera clara les fonts d’on s’extreuen les informacions”, tot i que els periodistes gaudeixen de secret professional i tenen el dret de no revelar les fonts.