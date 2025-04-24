REUNIÓ DEL PACTE D'ESTAT
Un acord de liquiditat obligarà a facilitar mes informació
Espot es mostra convençut que l’entry-exit no afectarà els andorrans
El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre ahir que un acord amb França o Espanya sobre l’accés a la liquiditat implicarà que els supervisors d’aquests països tinguin una major informació sobre el sistema financer. Espot va fer aquestes declaracions després de la reunió del Pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb la Unió Europea on va reconèixer que les converses amb Madrid estan més avançades perquè el Banc d’Espanya es converteixi en prestador d’última instància. Tot i així, “no tanquem la porta a cap de les dues opcions”, va dir el cap de Govern, i serà “la predisposició de cadascun d’aquests països” que decantarà la decisió. Espot va admetre que tant Espanya com França “hauran de tenir un major nivell d’informació i d’incidència en el nostre sistema financer si ens donen accés als mecanismes de liquiditat”.
“És en interès nostre els filtres previs que garanteixin l’absència de perillositat”
Espot també està “convençut que es derogarà l’aplicabilitat del sistema entry-exit, aconseguint una solució satisfactòria per als andorrans”, però a l’hora s’haurà d’implantar un control per a les persones extracomunitàries tal com va avançar aquest diari. “És en interès nostre els filtres previs que hi pugui haver que garanteixin l’absència de perillositat de les persones que ens visiten i resideixen a casa nostra”, va dir.