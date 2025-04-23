Successos
Trobat el cos sense vida d'una dona de 79 anys a l'interior d'un pis a Andorra la Vella
La família ha alertat que la víctima no contestava i els bombers han hagut de forçar la porta del domicili
Els serveis d'emergència han localitzat el cos sense vida d'una dona de 79 anys a l'interior d'un pis a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, que ha mort per causes naturals, apunta la policia. La seva família havia alertat als bombers que la padrina no contestava, ni al timbre ni a les trucades, i els bombers han hagut de forçar la porta del domicili. Quan han entrat, han trobat el cos sense vida de la padrina, segons han informat Bombers. L'avís ha estat a dos quarts de vuit del vespre, i fins al lloc dels fets s'ha traslladat un camió de bombers, una ambulància del SUM i una patrulla de policia.