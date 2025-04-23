SUCCESSOS
Trobat el cos sense vida d’una dona de 77 anys al riu a la Cortinada
Els serveis d’emergència van localitzar ahir al matí el cos sense vida d’una dona al riu Valira del Nord, a l’altura de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino.
Segons van confirmar fonts de la policia, a través d’un comunicat que van compartir, es tracta d’una dona de 77 anys d’origen francès i que havia vingut a viure a Andorra feia molt poc, només “un parell de dies”, amb la seva família, que resideix al Principat.
L’alerta es va rebre cap a un quart d’una del migdia, quan el servei de circulació parroquial va notificar la presència d’un cos al llit del riu, en estat aparentment d’inconsciència. De forma immediata, s’hi van desplaçar efectius dels bombers, la policia i el servei mèdic, però no van poder fer res per salvar la vida a la dona.
La investigació, que està judicialitzada, haurà de determinar les circumstàncies i causes de la mort de la víctima.