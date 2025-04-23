CULTURA
Torna el Festival Internacional de Pallasses per reivindicar el talent femení
La desena edició del Festival Internacional de Pallasses d’Andorra aterrarà entre el 8 i l’11 de maig en diferents espais de la capital per tornar a posar en valor el talent femení dins el món del clown amb un total de tretze espectacles replets de color, humor i mirades creatives.
Un certamen que, dirigit un any més per l’actriu i pallassa catalana Pepa Plana, persegueix l’objectiu de fer arribar als espectadors diferents maneres de pensar, de veure el món i de qüestionar-lo a través del riure, la simbologia, el talent i la intel·ligència. Les entrades es poden adquirir a partir d’avui.