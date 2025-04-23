Successos
Ferit un motorista en un accident a la recta de Santa Coloma
El sinistre ha tingut lloc poc abans de tres quarts de tres de la tarda
La recta de Santa Coloma, a Andorra la Vella, ha estat tallada al trànsit en ambdós sentits de la marxa per un accident, fins les 15.15 hores, en què un motorista resident, de 42 anys, ha resultat ferit, ha explicat la policia. El servei de mobilitat ha apuntat que el sinistre ha tingut lloc poc abans de tres quarts de tres de la tarda. Al lloc dels fets s'hi ha traslladat una ambulància de bombers, una patrulla de policia i el servei de circulació comunal. En l'accident també s'hi ha vist implicat un turisma amb matrícula de Lituània.