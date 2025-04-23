Ciberseguretat
Un responsable del SAAS formarà part del Comitè tècnic de seguretat de la informació
Govern vol garantir que la gestió de la història clínica compartida tingui el "nivell de seguretat òptim"
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el decret pel qual s’estableix la política de seguretat de la informació del Govern, una actualització que forma part de l’estratègia per reforçar les mesures preventives en l’àmbit de la ciberseguretat.
Com a principal novetat, s’incorpora al comitè tècnic de seguretat de la informació el responsable de la seguretat del Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS), que s'encarrega de la gestió de la història clínica compartida.
Segons ha explicat el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, aquesta mesura pretén evitar “un mal ús” de la informació de la història clínica compartida i garantir “un nivell de seguretat òptim”, en línia amb la política de seguretat de la informació del Govern.
Amb aquest canvi, el Govern vol millorar la coordinació i control sobre la protecció de dades especialment sensibles, com les sanitàries, en un context d’avenços tecnològics i transformació digital dels serveis públics.