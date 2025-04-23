PREMI
El racó de la Bàrbara reparteix un premi de 150.000 euros
La resident va rascar la butlleta de la ONCE a la mateixa cafeteria
La cafeteria El racó de la Bàrbara d’Encamp va vendre el divendres passat un “rasca i guanya” de l’ONCE a una resident del Principat. Amb aquesta butlleta la noia es va emportar l’elevat premi de 150.000 euros. La propietària de l’establiment va explicar al Diari que “es tractava d’un “rasca” de 3 euros” i gràcies a la sort, la resident es va poder endur “el premi més elevat que s’ha venut mai al Principat”, va afegir la dona.
En el moment en què la clienta va comprar la butlleta i va rascar-la a l’interior de la mateixa cafeteria, la propietària va adonar-se d’una reacció de sorpresa en aquesta i s’hi va apropar per esbrinar si havia estat afortunada. I així va ser.
Fa un any es va vendre una butlleta premiada amb 10.000 euros a la cafeteria
La propietària va explicar que va “posar-se molt contenta” per la clienta que estava realment emocionada. No obstant això, la premiada no es tractava d’una clienta habitual i que no ha tornat a comprar a la cafeteria en els dies posteriors a rebre el premi.
Aquest no és el primer gran premi que es ven a la cafeteria El racó de la Bàrbara de la parròquia d’Encamp, la propietària ha fet saber que ara fa gairebé un any, guardant les distàncies en la comparació, el maig del 2024 es va vendre una altra butlleta del “rasca i guanya” amb un premi de 10.000 euros.
A més a més, “van sortint a poc a poc petits premis de tant en tant”, va expressar la propietària en declaracions al Diari.