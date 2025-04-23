Govern
Nova quota d'immigració general de 900 autoritzacions
Guillem Casal ha assenyalat que el decret contempla que es pugui ampliar en un 30%, fins als 1.170 treballadors
Govern ha obert una nova quota d'immigració general, un cop finalitzada la quota d'hivern, amb 900 autoritzacions de residència i treball, que entrarà en vigor a partir del dijous 24 d'abril, quan es publicarà en un BOPA extra. La xifra, segons ha comentat el ministre portaveu Guillem Casal, serà ampliable en un 30%, fins als 1.170 treballadors totals, en cas que sigui necessari. La quota inclou 702 places per a residents i 198 permisos per als treballadors fronterers. El termini per presentar les sol·licituds a Immigració finalitzarà el 31 d'octubre.
D'aquesta manera, ha afirmat Casal, es manté la tendència de l'any anterior, quan es va rebaixar un 33% la quota, que al 2023 era de 2.709 assalariats, que des de l'executiu es titlla de "reducció considerable". Aquesta estratègia respon a les necessitats de donar resposta al teixit empresarial per cobrir la necessitat de personal alhora que es pugui "assolir un creixement sostenible".