Govern
L'Institut Andorrà de les Dones assessorarà la Comissió Nacional de la violència de gènere
Govern actualitza el decret amb la voluntat d'adaptar l'òrgan a la nova estructura administrativa i funcional
L'Institut Andorrà de les Dones passarà a formar part de la Comissió Nacional de Prevenció de la violència de gènere (CONPVDG) com a entitat assessora i de suport tècnic. Així ho ha anunciat el ministre portaveu de l'executiu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que ha aprovat actualitzar el Reglament regulador del CONPVDG per "adaptar-lo a la nova estructura administrativa del Govern".
El nou reglament substitueix el decret vigent, de 2016, i respon a la necessitat de revisar el règim d'adscripció i la composició de la Comissió pel traspàs de competències del Ministeri d'Afers Socials a la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, la titular de la qual és Mariona Cadena. L'actualització permetrà la creació d'un grup específic per als temes relacionats amb la Comissió per "millorar la coordinació" i poder "obtenir dades més concretes per millorar el conjunt de polítiques", ha assenyalat Casal.
Les antigues fàbriques de tabac de Sant Julià, patrimoni cultural
Les antigues fàbriques de tabac de Sant Julià, CATSA, Cal Rafeló i la nova fàbrica de tabacs Reig s'inclouran a l'inventari general del patrimoni cultural, amb la intenció de "continuar amb la preservació del patrimoni cultural del Principat". El conjunt de fàbriques de tabac "són un testimoni cabdal per conèixer el procés d'industrialització del tabac", i permet il·lustrar "el desenvolupament de la indústria andorrana durant la segona meitat del segle XX", ha assenyalat Casal. L'executiu recorda que al març es va formalitzar la compra de CATSA, per part del Govern i del comú de Sant Julià per 4,2 milions d'euros, a parts iguals. L'administració parroquial cedirà l'ús del 50% de la propietat a Govern per desenvolupar una àrea tecnològica.
Aprovat el pla d'estudis del bàtxelor en màrqueting de la IMF
El consell de ministres ha aprovat el nou pla d'estudis del bàtxelor en màrqueting de la Universitas Europaea IMF. L'alumnat cursarà matèries sobre dret de l'empresa, organització, gestió de l'empresa i màrqueting, així com l'adquisició de coneixements sobre comunicació i màrqueting digital. Els estudis tenen una durada de tres cursos acadèmics, dividits en sis semestres, tot i que es poden cursar a temps parcial. La titulació s'imparteix en modalitat no presencial.