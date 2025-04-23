DIA DEL TREBALLADOR
L’USdA descarta manifestar-se l’1 de maig mentre no sigui un festiu oficial
Ubach lamenta que porten molts anys amb la mateixa reivindicació sense rebre resposta
El líder del sindicat, Gabriel Ubach, va explicar al Diari que els motius per no sortir al carrer són diversos, però un dels principals és la manca de reconeixement oficial de la jornada. “Fa anys que vam deixar clar que l’1 de maig ha de ser festa oficial i, a partir d’aquí, que els treballadors que hagin d’anar a la feina –hostaleria, serveis...– negociïn amb els convenis col·lectius els requisits”, va expressar Ubach.
Mentrestant això no es materialitzi, el cap del sindicat considera que no té sentit sortir al carrer a mobilitzar-se, ja que “fa molt de temps que demanem el mateix, però aquí ningú ens fa cas”, va lamentar.
L’any passat sí que va tenir lloc una protesta, tot i que passada per aigua. Aleshores, unes 250 persones van participar en la marxa convocada per diverses entitats socials i sindicals, entre les quals l’USdA, el SEP, la Coordinadora per l’Habitatge Digne i Stop Violències.
Les reivindicacions del 2024 van anar més enllà de les condicions laborals, el tema estrella de l’1 de maig arreu del món. A més de demanar salaris dignes, també es va clamar per l’habitatge, la igualtat de gènere i altres qüestions socials.
Propostes enllestides
D’altra banda, l’USdA té sobre la taula les negociacions del Consell Econòmic i Social per aconseguir més representació dels treballadors a les empreses i equilibrar les forces entre empresa i empleats a l’hora de negociar augments salarials i altres qüestions laborals. Sobre aquest tema, Ubach va explicar que la setmana vinent podran presentar el primer esborrany de les seves propostes, mentre que, paral·lelament, la CEA treballa en les seves pròpies modificacions.
Les propostes de l’USdA inclouen eliminar l’acomiadament lliure, blindar els treballadors que es presentin com a candidats per ser delegats d’empresa i permetre que els comitès d’empresa tinguin accés als comptes de les societats per a les quals treballen. Les modificacions es van fer públiques després del primer Consell Econòmic i Social (CES) de l’any, que celebrarà la tercera trobada el 15 de maig.
En aquell moment, Ubach va explicar que la necessitat de blindar els treballadors es deu al fet que “no pot ser que un treballador que vulgui promoure eleccions a delegat d’empresa es trobi que l’endemà pot ser acomiadat”, va dir.