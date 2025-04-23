Fenomen meteorològic
Els cristalls de gel al cel deixen veure un halo solar
El fenomen meteorològic és poc comú
Els cristalls de gel dels cirroestrats han provocat un halo solar que s'ha deixat veure al cel aquest matí, segons ha informat el servei meteorològic. Un fenomen òptic, poc comú de veure, que consisteix en un cercle al voltant del sol, en aquest cas, que es deu a la reflexió de la llum quan passa a través dels cristalls de gel en suspensió, que creen arcs i punts blancs o de color al cel. Els núvols alts que cobreixen avui el cel, juntament amb el vent en altura, han provocat alguns núvols lenticulars.