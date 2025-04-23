CULTURA
Disset autors firmaran els seus llibres entre Andorra la Vella i Escaldes
Els comuns aposten fermament pel talent literari local en la Diada de Sant Jordi 2025
Les parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han programat fins a disset signatures de llibres d’autors locals i emergents durant la Diada de Sant Jordi que se celebra avui al Principat. Els actes es duran a terme a la Plaça de la Rotonda, des de dos quarts d’una fins les dues del migdia i a la Plaça Coprínceps des de dos quarts de cinc fins les sis de la tarda, respectivament.
El comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració del Govern comptarà amb 45 parades d’institucions, escoles, entitats socioculturals i privatdes amb la clàssica venda de roses i llibres a la plaça de la Rotonda en l’edició d’enguany, sis menys que l’any passat. El comú vol destacar “l’increment de presència d’autors autoeditats i noves editorials, fet que contribueix a enriquir l’oferta literària”.
A la plaça Coprínceps d’Escaldes també s’hi podran trobar quinze parades dedicades a llibres, flors i artesania, de la mateixa manera que en l’edició anterior. Els estands estaran oberts a partir de les 10 h del matí i també s’hi duran a terme un seguit d’activitats culturals com jocs de descoberta literària i tallers familiars. Els jocs en què es podrà participar seran el conegut Veig Veig per tal de descobrir paisatges, personatges, objectes o textos dels llibres seleccionats; Històries en moviment, perquè els participants construeixin ells mateixos una nova narrativa a partir d’una pàgina escollida; i Dins del Bosc, en què s’haurà de trobar personatges literaris infantils. Un dels moments àlgids del matí arribarà amb el lliurament de premis del 24è Taller concurs de punts de llibre a les 12 del migdia. Així ho ha fet saber el comú que ha destacat la participació de fins a 1.085 infants de tots els sistemes educatius de la parròquia. El percentatge més gran de participació ha estat per a l’escola Sagrada Família, amb més d’un 96% de participació, ha afegit el comú.
La parròquia de Sant Julià també comptarà amb les signatures d’autors andorrans a la Carpa de la plaça Laurèdia entre dos quarts d’onze i les dotze del migdia. Pel que fa a les parades de venda de roses, llibres nous i de segona mà i d’artesania estaran obertes entre les deu del matí i les set de la tarda. A més, es podrà participar en tres tallers familiars durant la tarda de la diada. El taller de manualitats, creació del drac titella (15 h), el Mural de Sant Jordi per pintar-hi la llegenda (de 16 a 19 h) i el Taller de creació de contes (17 h).
L’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, per la seva banda, vendrà articles elaborats per persones amb discapacitat intel·lectual amb materials respectuosos pel medi ambient a les fires de la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, i a la plaça Laurèdia a Sant Julià de Lòria.
"SALT AL VUIT" DE PLANELLAS ARRIBA A LES LLIBRERIES PER SANT JORDI
Planellas explica que no pot fer massa prediccions perquè no és expert a treure llibres per Sant Jordi. “Des de la primera venda ja estic content”, va afegir el dibuixant, però l’autor recomana el llibre a “qualsevol que vulgui fer un repàs ràpid i en clau d’humor del que ha passat aquests últims vuit anys”. Per a Planellas “és una bona manera de conèixer-nos com a país i com a societat d’una manera lleugera”.
El dibuixant va avançar que durà a terme una xerrada o sessió de firmes més endavant, ja que “malauradament la idea de treure el llibre per Sant Jordi va sorgir després de tenir programat un viatge amb la família”.