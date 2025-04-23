Diada
Correos posa a la venda prop de 4.000 llibres a l'oficina d'Andorra la Vella per celebrar Sant Jordi
Els llibres inclouen coneguts títols de la literatura infantil, obres divulgatives i 'best sellers'
Correos se suma a la celebració internacional del Dia del Llibre amb la venda de llibres a l'oficina d'Andorra la Vella. La companyia postal disposa de prop de 4.000 llibres que es poden adquirir a l'oficina d'Andorra la Vella o a través de la plataforma de comerç electrònic, on s'ofereixen més títols, apunta Correos. Els llibres inclouen coneguts títols de la literatura infantil, obres divulgatives i alguns best sellers de la novel·la contemporània.