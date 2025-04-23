Solidaritat
El conveni social amb l’ONCE se signarà la primera setmana de maig
L'acord permetrà que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels serveis d’aquest organisme espanyol
El conveni social amb l’ONCE se signarà la primera setmana de maig, "la del dia 5". Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre Portaveu, Guillem Casal, apuntant que "segurament es farà efectiu una vegada es firmi". El conveni permetrà que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels serveis d’aquest organisme espanyol.
L’acord, tal com ja s’ha posat en relleu en més d’una ocasió, té un doble vessant, el de la venda de les butlletes de l’ONCE, un aspecte que implica el ministeri de Finances, i el vessant social, que és el que depèn d’Afers Socials. El conveni comportarà que “tots els serveis de l’organització beneficiin les persones del país”.