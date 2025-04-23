BALANÇ DE LA TEMPORADA D'HIVERN

El client espanyol i britànic permet assolir els 2,3 milions de dies venuts

Pal Arinsal lidera el creixement amb un augment de l’11,8% i Ordino Arcalís frega el seu rècord històric de visitants de l’any passat

Un turista practicant una activitat de neu a Naturland.

Un turista practicant una activitat de neu a Naturland.

Iker Mons
Iker Mons
Andorra la Vella

Les estacions de Grandvalira Resorts van tancar la temporada d’hivern aquest diumenge amb 2.320.786 dies d’esquí venuts, un increment global del 4% respecte a la temporada anterior. El bon comportament de mercats com l’espanyol, que va representar el 53% dels visitants de Grandvalira, o el britànic i irlandès, amb un 15% del total i un creixement del 3%, va ser clau per a aquests resultats, segons va informar el grup en un comunicat. També va destacar la presència creixent de turistes procedents dels Estats Units, Brasil i Mèxic, afavorida per acords com el d’Ikon Pass, que va vincular les estacions andorranes amb una xarxa global de més de 50 dominis. “Els resultats van refermar el posicionament del Principat com una destinació d’esquí internacional del més alt nivell, amb garantia de neu i una oferta d’activitats”, va assenyalar el director Comercial i de Transformació Digital de Grandvalira, Jordi Galceran.

Tot i l’arrencada tímida pel pont de la Puríssima, Grandvalira Resorts va obrir el 8 de desembre i es va mantenir operativa ininterrompudament fins al 20 d’abril. L’estació va vendre un total d’1.700.816 dies d’esquí, un 2,9% més que el curs anterior. El dia de més afluència va ser el 28 de desembre, amb 24.463 esquiadors a Grandvalira. En el conjunt d’estacions, aquest mateix dia es va convertir en el de màxima afluència, amb 33.418 esquiadors.

L’estació Grandvalira Soldeu a principis d’any.

L'estació Grandvalira Soldeu a principis d'any.

Fins a 430 cm acumulats a Ordino Arcalís, l’estació amb més precipitació

Pal Arinsal va registrar el creixement més notable, amb 422.394 dies d’esquí venuts, un increment de l’11,8% respecte a l’any anterior. Amb un públic principalment de proximitat, especialment espanyol (49,5%), el domini massanenc també va veure créixer la presència del mercat britànic.

“Malgrat la manca de neu durant el Pont de la Puríssima, la gent tenia ganes d’esquiar”
Isabel Ramonet, Director de l’estació d’Ordino
 

Ordino Arcalís, per la seva banda, va vendre 197.576 dies d’esquí, només un 0,9% per sota del seu rècord històric. “La gent tenia ganes d’esquiar. Les xifres parlen per si soles, gairebé arribant al rècord històric de l’any passat”, va assegurar al Diari el seu director, Israel Ramonet. El mercat espanyol va representar el 70%, seguit per l’andorrà (20%) i el britànic-irlandès (4%).

Neu abundant

El canvi climàtic, aquesta vegada, va jugar a favor, amb dues tongades de nevades importants: una al desembre i una altra al març, que van acumular 384 cm de neu a Grandvalira, un 14% més.

Grandvalira supera els 1,7 milions de dies d’esquí, amb un augment del 2,9%

Aquest augment va permetre estalviar aigua per a la producció de neu de cultiu, amb una reducció del 26% en el consum global. A Pal Arinsal, es van acumular 402 cm a Arinsal i 286 cm a Pal, mentre que Ordino Arcalís va rebre fins a 430 cm. Malgrat els episodis de temporal que van afectar caps de setmana clau, la gestió del terreny van permetre mantenir les condicions fins a Setmana Santa.

Les estacions van finalitzar la temporada amb més de 120 km esquiables a Grandvalira, i amb el 95% de les pistes obertes a Ordino Arcalís i el 70% a Pal Arinsal.

Visitants fent esquí nòrdic.

Visitants fent esquí nòrdic.

NATURLAND REGISTRA UNA DAVALLADA DE VISITANTS DEL 18%

La temporada d’hivern a Naturland va estar marcada per una davallada significativa del 18% en el nombre total de visitants respecte a l’any anterior. Tanmateix, les bones condicions de neu van permetre obrir pistes amb el 100% d’operativitat el 10 de desembre, i les activitats d’esquí han estat el motor principal de la temporada. També les propostes complementàries com les moonbikes, els snowscooters i les raquetes de neu van arrencar amb bona acollida, segons detalla Naturland.

En particular, L’experiència amb el Pare Noel va triomfar per Nadal i s’ha consolidat com a proposta emblemàtica del centre.

Tot i que les condicions de neu van ser bones en general, diversos episodis de mal temps durant els caps de setmana de març i especialment a Setmana Santa van afectar negativament l’afluència, amb una caiguda de visitants del 18,95%. En l’àmbit global, la temporada va acabar amb un descens del 3,5% de la facturació respecte al curs passat. No obstant això, el consum mitjà per visitant va augmentar un 18% al llarg de la temporada, i un 10,5% durant Setmana Santa.

Malgrat el balanç desigual, Naturland reobrirà els dies 26 i 27 d’abril, així com durant el Pont de l’1 de maig, amb propostes centrades a la cota 1.600.
