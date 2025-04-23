Pacte d'Estat
Espot assegura que la decisió sobre l'accés al Banc d'Espanya dependrà de l'interès d'Andorra
L'executiu ha activat un grup de treball perquè les entitats bancàries andorranes puguin accedir als serveis de la banca espanyola
El cap de Govern, Xavier Espot, ha informat aquest dimecres en el marc de la compareixença posterior a la reunió sobre el Pacte d'Estat, que durant els darrers dies s'han mantingut diverses trobades amb representants del Banc d'Espanya, des d’on s’ha mostrat una molt bona predisposició. En aquest sentit, el cap de Govern ha explicat que s’ha començat a activar un grup de treball amb l’objectiu de trobar solucions que permetin a les entitats bancàries andorranes accedir als serveis del Banc, com ara els mecanismes de liquiditat i el prestador d’última instància. "El fet que s'estigui avançant amb el Banc d'Espanya no vol dir que s'hagi prioritzat aquesta via respecte al Banc de França: nosaltres mantenim les dues vies obertes. A més, el secretari d'Estat, de manera molt clara i lleial, va comentar a les persones amb qui es va reunir que també tenim converses iniciades amb el Banc de França" ha assenyalat, Espot.
En relació a aquesta qüestió, el cap de Govern ha insistit que la decisió final dependrà de la predisposició dels dos països, però, sobretot, de l’interès general d’Andorra. "Aquesta decisió es prendrà conjuntament amb l’autoritat financera nacional i amb les entitats bancàries andorranes. Sempre que es preservi l’interès general d’Andorra, optarem per la solució que més convingui al nostre sistema de supervisió propi i a les nostres entitats financeres" ha destacat. "De la mateixa manera que un banc vol conèixer la teva situació econòmica abans de concedir-te un préstec, aquí també es voldran garanties clares. Ningú prestarà diners o donarà accés als mecanismes de liquiditat si no té informació de primera mà" ha afegit.
Trobada "positiva i constructiva" amb António Costa
Espot també ha fet una valoració sobre la trobada que va mantenir recentment amb el president del Consell Europeu, António Costa. En aquest sentit, ha qualificat la trobada de "positiva i constructiva" i ha comentat que la voluntat de Costa, sota la presidència polonesa de la UE, és que es pugui prendre una decisió definitiva sobre la naturalesa jurídica de l'acord i sobre el seu contingut de fons. "Hi ha països, més aviat partidaris, que sigui exclusiu de la Unió Europea, i altres països, més aviat partidaris, que sigui un acord mixt, però va deixar clar que això no té res a veure ni amb aquest acord d’associació, ni amb Andorra, ni amb Sant Marino, sinó que és una qüestió de distribució competencial entre la Comissió Europea i els estats membres" ha indicat Espot, qui també ha recordat que en aquests moments hi ha altres acords que s'estan negociant com l'acord sobre la fiscalitat de l'estalvi, que es troba ja a la fase final, i l'acord sobre la gestió de fronteres (Entry/Exit System).
Tancant el reglament del referèndum
Finalment, Espot ha comentat que s’està tancant el reglament del referèndum, en particular, el finançament de les plataformes. "Hem treballat una mica les diferents subvencions que s'han donat en les diferents conteses electorals anteriors i creiem que ja estem bastant a prop d'una possible solució que és fonamentada en l'aplicació dels articles de la llei electoral i del referèndum, aplicats una mica 'mutatis mutandi'" ha indicat el cap de Govern, qui ha destacat que, segurament, els cinc euros per vot que estableix la llei electoral serien el punt de referència i que després s'intentarà repartir-ho en funció de quantes candidatures hi hagi.
En paral·lel, aquesta setmana s’han celebrat diverses trobades a Madrid. El Secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, s’ha reunit amb el seu homòleg espanyol, Fernando Sampedro, per parlar sobre els treballs en curs per a la conclusió de l'Acord d’associació. En la trobada també han abordat els avenços en la negociació de l'Acord sobre gestió de fronteres, que ha de garantir una adaptació específica per a Andorra dels controls que es preveuen als països que no formen part de l’Espai Schengen.