Encamp
Avancem considera que podrien haver-hi irregularitats en el nomenament d'Astrié com a director
El comú va decidir atorgar-li un complement de 586 euros poc després d'entrar com a cap d'Infraestructures
El grup Avancem considera que podrien haver-hi irregularitats en el nomenament de David Astrié com a director d'Infraestructures i Manteniment del comú d'Encamp. Així ho ha manifestat aquesta tarda la consellera Marta Pujol, explicant que han entrat una pregunta per saber com es durà a terme el període de prova com a funcionari per la sessió del consell de comú que se celebrarà demà.
En una comissió de recursos humans celebrarda el passat 31 de març, es va nomenar Astrié com a cap d'Infraestructures, càrrec que exerceix actualment. Astrié va aprovar el procés de selecció i en una comissió posterior, es va decidir atorgar-li un complement de 586 euros. Pujol s'ha manifestat en contra del complement perquè genera un greuge comparatiu respecte als altres funcionaris.
Està previst que Cerni Areny plegui d'aquí a uns dos mesos i que Astrié s'incorpori en el nou càrrec. En el consell de comú de demà, s'anomenarà a Astrié com a nou director sense haver passat el període de prova del seu nomenament com a cap. Avancem s'abstindrà en la votació.