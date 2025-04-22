SUCCESSOS
Vuit persones detingudes amb petites quantitats de droga
La policia va reforçar les fronteres durant el pont de Setmana Santa
La policia va detenir aquest cap de setmana un total de vuit persones per delictes contra la salut pública, en actuacions que es van dur a terme principalment als punts fronterers, concretament sis al riu Runer i dues al Pas de la Casa. Les intervencions a la frontera del riu Runer es van concentrar entre divendres i diumenge. El primer cas va tenir lloc divendres, quan la policia va controlar dos turistes de 25 i 28 anys, en possessió de 2,6 grams i 1,2 grams de cocaïna.
Arrestat un home per conduir sota els efectes de l’alcohol amb 2,02 grams
Dissabte, un turista de 29 anys va ser sorprès amb 0,7 grams d’MDMA i dues pastilles d’èxtasi. Més tard, un altre turista de 34 anys va ser detingut amb 0,6 grams d’MDMA, 4,5 grams de bolets al·lucinògens, 3,4 grams de marihuana i 0,3 d’haixix.
A més, la policia va detenir diumenge un turista de 24 anys amb 2,8 grams d’èxtasi, i un altre turista de 29 anys va ser controlat amb 4 pastilles d’èxtasi i 0,3 grams de ketamina.
Pel que fa al Pas, la policia va detenir dos homes, un resident de 30 anys, que portava 0,5 grams de cocaïna, i un turista de 22 anys, amb una pastilla i mitja d’èxtasi, 0,8 grams d’MDMA, 2,3 grams de marihuana i una cigarreta de marihuana.
A banda dels delictes relacionats amb estupefaents, la policia també ha detingut quatre homes per conduir sota els efectes de l’alcohol. La taxa més elevada registrada va ser de 2,02 grams.