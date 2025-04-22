Andorra la Vella
Torna el Festival Internacional de Pallasses per reivindicar el talent femení amb tretze espectacles
El certamen persegueix l'objectiu de fer arribar als espectadors diferents maneres de pensar, de veure el món i de qüestionar-lo a través del riure
La desena edició del Festival Internacional de Pallasses d'Andorra aterrarà entre el 8 i l'11 de maig a diferents espais de la capital per tornar a posar en valor el talent femení dins el món del clown amb un total de tretze espectacles replets de color, humor i mirades creatives. Un certamen que, dirigit un any més per l'actriu i pallassa catalana Pepa Plana, persegueix l'objectiu de fer arribar als espectadors diferents maneres de pensar, de veure el món i de qüestionar-lo a través del riure, la simbologia, el talent i la intel·ligència. "Quan vam proposar el festival per primera vegada, l’any 2001, calia explicar molt bé de què es tractava, perquè era un festival de pallasses, i això no era gens habitual. Ara, en canvi, hi ha rèpliques arreu del món", ha destacat Plana mentre assegurava que "és una sort i, alhora, un gran encert".
L'edició d'enguany, que es repartirà entre el Teatre Comunal, el Centre Cultural La Llacuna, la Fada Ignorant, i l'avinguda Meritxell, comptarà amb una programació pensada per a tot tipus de públic amb propostes molt accessibles pel que fa als preus -l'entrada més cara és de deu euros- i diverses quant al format; espectacles de carrer, itinerants, teatre de bufones, cabaret, clowns, solos, teatre gestual, contemporani i, fins i tot, sessions golfes a les 23 hores. "Aquest any ha estat una mica complicat, però també hem tingut moltes ganes de fer allò que tant havíem comentat: sortir al carrer, fer coses fora dels espais habituals. Arribar a aquella gent que potser no s’imagina què passa dins d’un teatre, però que si es troba una actuació al carrer, potser li entren ganes d’entrar-hi, de descobrir aquests espais tan vitals", ha remarcat Plana, qui també ha indicat que el cartell d’aquesta desena edició ha estat creat per la il·lustradora Cecília Santañes.
Pel que fa a les convidades i a la temàtica, el festival comptarà amb noms ja consolidats dins el món del clown, com l’actual directora del Festival Trapezi de Reus, Alba Sarraute —que, després d’una aturada de quinze anys, vol reviure el seu espectacle més mític 'Mirando a Yukali'— o les històriques Cristi Garbo i Vikisua, que actuaran plegades per primera vegada amb una proposta que reflexiona sobre l’abús de poder. L’edició també comptarà amb pallasses vingudes d’arreu, com l’argentina Ayalén Ormachea, l’australiana Amelia Cadwallader, la francesa Rosline Guinet, les bufones Angi Amaya i Charo Amaya, el teatre musical protagonitzat per Maia Lopardo, i també joves promeses com la catalana Georgina Vila Bruch, que presentarà un espectacle gestual amb molt d’humor i una gran sensibilitat al voltant de l’enyorança, la memòria i l’oblit. "Al llarg d’aquests anys han passat moltes coses dins del món del pallasso, especialment pel que fa a les pallasses. Ha sorgit una nova generació de dones joves que s’hi han pogut dedicar i fer una feina meravellosa", ha subratllat Plana, tot i que també ha posat de manifest les dificultats que encara existeixen per fer visible el sector i per ser programades amb normalitat.· "Això ho hem anat observant i intentant entendre, mirant, buscant, apassionant-nos. Jo, personalment, cada vegada que veig un espectacle de pallasses, em sona molt bé; és com si cada artista portés amb ella un univers molt original, molt únic", ha afegit.
Les entrades per als espectacles ja es poden adquirir a partir d'aquest dimecres a través del web andorralavella.ad/entrades, així com presencialment a l'Àrea de Cultura, a l'Oficina de Turisme d'Andorra la Vella i a la taquilla dels espais una hora abans de cada funció. Es recomana arribar amb antelació, especialment en les funcions amb aforament limitat.