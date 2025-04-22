AJUDES
TheGrefg es defensa per la donació a causa de la dana
El youtuber resident a Andorra TheGrefg va respondre públicament a les xarxes socials i va aclarir la situació de la donació promesa als afectats per la dana. Segons va explicar, ell mateix ja va enviar una part dels diners recaptats i assegura que el principal obstacle per completar l’entrega va ser la burocràcia. El creador de contingut va afirmar que l’any passat ja va fer una part de la donació i que es va desplaçar fins a València, on va fer un vídeo al seu canal de YouTube per mostrar on anirien a parar els diners.
TheGrefg va afegir que van ser les mateixes impulsores de la iniciativa les que li van demanar que esperés abans de completar la transferència. Aquesta versió va ser corroborada per les impulsores, que van avançar que la transferència de la donació s’efectuarà pròximament.