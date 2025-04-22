Mobilitat
Retencions de sortida per la frontera del riu Runer aquest matí
Les cues han arribat fins al centre comercial Epizen
Les vacances de Setmana Santa continuen deixant estampes de retencions de sortida del Principat a la frontera del riu Runer. Els últims ressagats han aprofitat aquest dimarts per estirar les últimes hores de festa, la qual cosa ha deixat cues de fins a dos quilòmetres, que començaven al centre comercial Epizen. La frontera ha obert els dos carrils per agilitzar el trànsit, que acabava una vegada passada la Farga de Moles.
Obres de pavimentació al River
Mobilitat ha informat que des d'avui, dia 22 d'abril, fins al 24 es realitzaran treballs de pavimentació a la Carretera General 1, a l'alçada del centre comercial River, en direcció cap a la frontera hispanoandorrana. El servei ha assenyalat que no es preveuen talls, però la presència de maquinària i personal a la via podria provocar algunes retencions.