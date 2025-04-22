Seguretat
La policia presenta la nova gossa del cos
La 'BoudiKa' estarà especialitzada en rastre humà i defensa
La policia ha presentat la nova gossa del cos. Es diu BoudiKa i té 3 mesos. Arriba perquè una de les actuals gosses del cos, la Folie, es jubilarà. La BoudiKa estarà especialitzada en rastre humà i defensa, explica el seu guia en un vídeo penjat a les xarxes socials, tot apuntant que es dedicarà sobretot a la recerca de persones, "una de les especialitats més difícils". Els gossos de policia són operatius a partir de l'any "i després d'un treball exhaustiu", esmenta el policia. Per aquest motiu, ja de ben petits es comença a treballar amb ells la socialització i l'obediència, així com el vincle amb el guia, la qual es dur a terme a través de jocs.
Animals intel·ligents i forts
El cos de seguretat escull els cadells a partir de qualitats com la intel·ligència, la perseverança, la fortalesa i l'agilitat. "Els pastors belgues malinois les reuneixen totes amb una actitud activa i enèrgica" apunta el guia, advertint, però, que "és una raça que necessita molt entrenament i control i, per aquest motiu, no són la millor opció com a animal de companyia per una persona sedentària".