Estadística
El nombre d'establiments augmenta un 1,3% i arriba a 13.338 el primer trimestre
El nombre de baixes registrades ha estat de 183
La xifra d'establiments va augmentar en 177 negocis durant el primer trimestre del 2025, el que deixa un balanç de 13.338 inscripcions actives al Registre de Comerç i Indústria. El total representa un increment de l'1,3% en comparació amb els 13.161 comerços de finals del quart trimestre del 2024, segons les dades publicades avui per Estadística.
L'informe mostra que el ritme d'altes ha augmentat en comparació amb el trimestre anterior, en el que es van registrar 343 nous establiments i enguany se n'han registrat 360, la qual cosa suposa una variació anual positiva del 5%. Igual que passa amb les altes, les 183 baixes d'establiments registrades també són superiors al trimestre anterior, que en van ser 149, i van representar una variació trimestral positiva del 22,8%. Els sectors amb més inscripcions noves són activitats professionals, científiques i tècniques, amb 119 registrats més i comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes amb 64 altes.
En el total dels 13.338 establiments el sector d'activitat econòmica més majoritari és el de comerç a l'engròs i al detall i la reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 3.291 negocis; les activitats professionals, científiques i tècniques sumen 3.090 establiments; i el sector de la informació i les comunicacions arriba a 1.267 inscripcions.
La distribució territorial indica que hi ha 4.576 establiments a la capital, un 1% més que el quart trimestre del 2024; Escaldes té 2.298 negocis, amb un increment del 0,9%; la Massana és la tercera parròquia en concentració d'establiments, amb 1.800, un 1,3% de creixement; i Sant Julià registra la variació més petita en passar de 967 a 1.026 negocis. L'augment més notable en percentatge és el d'Ordino, amb un 2,7% que deixa el total en 678, pels 643 de l'any anterior. I a Encamp el creixement ha estat del 2,4% en arribar a 1.690, pels 1.653 anteriors. Canillo tanca el primer trimestre amb 1.182 negocis actius, un 1,9% més que l'últim trimestre del 2024.