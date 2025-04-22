Balanç
Naturland finalitza la temporada d'hivern amb una davallada del 18% en el nombre de visitants
Les bones condicions de neu han permès al parc recuperar els nivells de facturació de l'any 2022-2023
Naturland ha tancat la temporada d'hivern amb una davallada del 18% en el nombre total de visitants i una reducció del 3,5% en la facturació respecte a l'hivern passat. Tot i això, les bones condicions de neu i un augment del 18% en el consum mitjà per visitant, han permès al parc recuperar els nivells de facturació de la temporada 2022-2023. Així ho destaca el balanç de la temporada d'hivern, on s'apunta que les activitats d'esquí han estat les més destacables "i situen la temporada com una de les millors dels darrers anys".
El parc també destaca "l'èxit" de la campanya de Nadal, amb "L'experiència amb el Pare Noel" com a activitat amb més acollida, i l'opinió global dels clients allotjats tant a la Borda de Conangle com a l'alberg, "reforçant el posicionament de Naturland com a destinació de neu i natura".
4.000 persones durant la Setmana Santa
La Setmana Santa ha finalitzat amb més de 4.000 visitants al parc, tot i el tancament de dissabte per mal temps. El nombre de persones que han visitat Naturland és un 18,95% més baix que la Setmana Santa del 2023, fet que ha provocat que la facturació disminuís un 10,5%. "L'impacte del mal temps durant els caps de setmana de març i la Setmana Santa ha estat un factor determinant en aquest descens global de visitants" recull el balanç. El parc destaca l'increment del consum mitjà per visitant, que ha pujat un 10,5% respecte a l'any anterior.
Naturland tornarà a obrir portes els dies 26 i 27 d'abril i de l'1 al 4 de maig, amb activitats centrades a la cota 1.600. Aquesta reobertura puntual donarà el tret de sortida a la transició cap a la temporada de primavera-estiu, exposa el parc.