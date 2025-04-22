Ordino
Trobat el cos sense vida d'una dona al riu a la Cortinada
Es tracta d'una persona d'edat avançada que havia vingut a viure a Andorra feia uns dies
Els serveis d’emergència han localitzat aquest dimarts al matí el cos sense vida d’una dona al riu Valira del Nord, a l'altura de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Segons ha confirmat la policia, a través d'un comunicat, es tracta d’una dona de 77 anys d'origen francès i que havia vingut a viure a Andorra "fa només uns dies", amb la seva família, que resideix al Principat.
L’alerta s’ha rebut cap a un quart d'una del migdia, quan el servei de circulació parroquial ha notificat la presència d’un cos al llit del riu, en estat d'inconsciència. De forma immediata, s’hi han desplaçat efectius dels bombers, la policia i el servei mèdic, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
La investigació, que està judicialitzada, haurà de determinar les circumstàncies i causes de la mort.