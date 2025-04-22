SALUT
La malaltia invisible de milers de dones
L’endometriosi afecta una de cada deu dones en edat fèrtil, provocant dolors intensos
L’endometriosi és una malaltia que afecta aproximadament una de cada deu dones en edat fèrtil, però malgrat la seva prevalença, sovint continua sent infradiagnosticada i mal compresa. A Andorra, on no existeix encara un registre centralitzat, molts casos passen desapercebuts o no són fàcilment quantificables. El doctor Julià Álvarez Puig, ginecòleg i obstetra al CMQ, explica que “com que els metges funcionen de forma autònoma, cadascú té els seus propis registres” i que, per això, no es disposa de dades globals explotables. Tot i això, a Espanya una de cada deu dones en edat fèrtil podrien patir aquesta patologia. En una població d’unes 20.000 dones en edat fèrtil a Andorra, això representaria unes 2.000 afectades.
“Notava una punxada constant a la panxa, com si m’estigués clavant un llapis les 24 hores del dia”
“Em feia tant de mal que no podia caminar bé i fins i tot quan no estava menstruant, notava una punxada constant a la panxa, com si algú m’estigués clavant un llapis punxegut les 24 hores del dia”, relata la Clara, una resident andorrana que pateix la malaltia. A través de proves mèdiques li van detectar un quist de sis centímetres envoltat de teixit endometrial. Va passar mig any fins que es va trobar una medicació que mitigués una mica els símptomes: un tractament hormonal similar als anticonceptius que elimina la menstruació i redueix així els episodis més intensos de dolor. “No és una solució permanent. Em van dir que amb el temps deixaria de fer efecte i caldria buscar alternatives, com un DIU o una operació”, reconeix. De moment, pot portar una vida una mica més estable, tot i que ha d’adaptar-se, mesurar els esforços i seguir una dieta estricta per evitar inflamacions.
“Aquí les pacients consulten quan tenen dolors de regla i ja no se’ls diu que és normal”
Segons el doctor Álvarez, avui dia es disposa de tractaments mèdics cada vegada més eficaços que permeten reduir molt la necessitat de cirurgia. Tanmateix, quan el tractament no funciona o hi ha afectació de la fertilitat, es recorre a la cirurgia, sovint d’alta complexitat i feta amb assistència robòtica en centres especialitzats fora d’Andorra. “Aquí les pacients consulten quan tenen dolors de regla i ja no se’ls diu que és normal. Això permet detectar abans la malaltia, tractar-la abans i evitar cirurgies innecessàries”, remarca el doctor. Ara la clau és un tractament multimodal: “Ginecòlegs, nutricionistes, fisioterapeutes del sòl pelvià i especialistes en salut mental treballen plegats per oferir una resposta més efectiva.” La investigació se centra ara a poder detectar la malaltia sense necessitat de cirurgia, amb biomarcadors, tests genètics i noves tècniques analítiques.
Espanya, França i Itàlia són líders europeus en cirurgia d’endometriosi i investigació en fertilitat. El doctor Álvarez, que també forma part d’unitats especialitzades fora del país, destaca que “el futur passa per la superespecialització i la coordinació entre països, però també per poder oferir un millor tractament aquí, a Andorra”. La Clara conviu amb una malaltia crònica sense cura. “Ara em funciona el tractament, però haig de vigilar-ho tot. És una malaltia invisible, però molt real, i condiciona molt la vida de qui la pateix”, conclou.