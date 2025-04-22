Diplomàcia
Juan Francisco Montalbán serà el nou cònsol espanyol a Andorra
Exambaixador al Salvador, Bolívia i Cuba
Juan Francisco Montalbán serà el nou cònsol general d'Espanya a Andorra. Així ho va fer públic el passat 16 d'abril el Boletín Oficial del Estado (BOE), on també constaven tretze cònsols generals més, oficialitzats pel subsecretari d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del govern espanyol, Xavier Martí Martí.
Juan Francisco Montalbán, nascut el 1958, és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid i té un Màster en Relacions Internacionals per la London School of Economics. Montalbán també és doctor en Ciència Política per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Va entrar a la carrera diplomàtica l'any 1985, i ha ocupat càrrecs diplomàtics a Moçambic, Nicaragua, Mèxic i davant l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic a París. Montalbán ha estat ambaixador d'Espanya al Salvador, Bolívia i Cuba.