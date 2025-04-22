Balanç temporada hivern
Grandvalira tanca amb més de 2,32 milions de dies d'esquí venuts
La xifra suposa un augment del 4% respecte a la temporada passada
Grandvalira Resorts va tancar el diumenge "una bona" temporada d'esquí amb un total de 2.320.786 dies d'esquí venuts. Aquesta xifra representa un creixement del 4% respecte a la temporada anterior, en part, segons recull el comunicat, gràcies a l'augment de les precipitacions de neu en períodes clau. El director Comercial i de Transformació Digital de Grandvalira Resorts, Jordi Galceran, valora positivament els resultat que "refermen el posicionament del Principat com una destinació d’esquí internacional del més alt nivell, amb garantia de neu, i una oferta d’activitats, oci, après-ski i de gastronomia complementària que l’amant de l’esquí aprecia com a diferenciadora". El dia de més afluència es va registrar el 28 de desembre, quan es van aplegar 24.463 esquiadors a Grandvalira. Tenint en compte la suma de les tres estacions, el mateix dia va ser el de més afluència, amb un total de 33.418 esquiadors.
El balanç detalla que Grandvalira ha augmentat un 2,9% els dies d'esquí venuts, amb un total d'1.700.816 dies, en els 134 dies de manera ininterrompuda que s'ha mantingut oberta. Destaquen els mercats de persones provinents d'Espanya han suposat un 53% del total d'esquiadors, i el mercat britànic i irlandès (15%) ha crescut un 3%. El francès s'ha mantingut en l'11%. Els canals online de Grandvalira han experimentat un augment del 16%.
Pal Arinsal ha estat el domini que ha registrat el major creixement respecte a l'hivern passat, amb una pujada de l'11'8%, amb un total de 422.394 dies d'esquí venuts. El client provinent d'Espanya ja suposen, gairebé, la meitat de la clientela amb un 49,5%, mentre que el mercat andorrà suposa el 13%.
Ordino Arcalís s'ha quedat a prop d'igualar la millor temporada de la història, la de l'any passat, amb un total de 199.330 dies d'esquí venuts, que suposa un lleuger descens del 0,9%. Enguany ha estat la segona millor temporada històrica, tenint en compte "una sèrie d'episodis meteorològics desfavorables, que han afectat l'ocupació".