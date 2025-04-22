Solidaritat
Gol Solidari recapta 25.724 euros pels afectats per la dana
El Banc Sabadell va sumar la mateixa xifra i en total s'han destinat més de 50.000 euros a València
Gol Solidari, juntament amb Serrantes Web, han recaptat un total de 25.724,56 euros pels afectats per la dana a València a través de les subhastes solidàries començades mesos endarrere. El Banc Sabadell es va sumar a la iniciativa i va afegir la mateixa quantitat de diners, superant d'aquesta manera els 50.000 euros per als damnificats.