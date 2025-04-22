Successos
Ferida una dona en un accident d'autobús a Andorra la Vella
En el sinistre no s'ha vist implicat cap altre vehicle
Una dona resident, de 45 anys, ha resultat ferida en un accident d'autobús, amb matrícula andorrana, a Andorra la Vella. El sinistre ha tingut lloc passades les 12 del migdia i no s'ha vist implicat cap altre vehicle, segons ha informat la policia. La dona era una de les passatgeres de l'autocar i ha estat traslladada a l'hospital, on ja ha sigut donada d'alta, segons els serveis mèdics.