Estadística
Els permisos d'Immigració vigents arriben als 58.754 el 2024
La xifra representa un augment del 3% respecte el 2023
Les autoritzacions en vigor a 31 de desembre de 2024 eren 58.754, fet que equival a una variació anual positiva del 3%, de les quals 53.557 són autoritzacions prorrogables, un 2,6% més de les que hi havia el 31 de desembre del 2023, segons les darreres publicacions del Departament d'Estadística.
Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, sumaven 41.816, i les de residència simple, 9.776, el que representa una variació anual positiva del 2,8% i de l'1,6%, respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer sumaven 1.856, 48 més que al mateix període anterior.
Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal eren 4.799 (+8,1%), corresponents a les quotes de temporada d'hivern, i les de treball temporal per a empreses estrangeres ascendien a 290, amb una variació negativa de l'11,6%.
Durant el quart trimestre del 2024, el nombre de baixes del país se situa en 232, un 6,4% més respecte al mateix trimestre del 2023. En el quart trimestre es van acordar un total de 6.384 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa del 0,7% respecte al mateix període del 2023. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se'n van autoritzar 1.363, un 23,2% menys que al mateix trimestre de l’any passat. De permisos de residència i treball se'n van acordar 853, equivalent a una variació anual del 33,8% menys. Els permisos de residència simple suposaven 441 autoritzacions, un 10,8% més respecte al quart trimestre de l’any anterior. A més, es van acordar 51 permisos per treballadors fronterers, un 36,3% menys que al mateix període de l’any 2023.
Pel que fa a la distribució de les autoritzacions segons la classificació d'ocupació, els grups amb variacions positives que més destaquen són treballadors no qualificats amb un 6,3% més (463 autoritzacions més respecte al mateix trimestre de l'any anterior), tècnics i professionals de suport, amb un 5,4% (300 autoritzacions en vigor més) i tant artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, i de les administracions públiques, ambdós amb un 5% més (217 i 65 autoritzacions en vigor més respectivament). Amb variacions negatives hi ha un sol grup, el de treballadors qualificats en activitats agrícoles i pesqueres amb un 1,2% menys (una autorització menys respecte al mateix període anterior).