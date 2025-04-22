Meteo

Els gruixos de neu són deficitaris

En diversos punts faltarien més de 50 centímetres de neu per l'època actual, apunta el servei meteorològic

El Pas de la Casa aquest matí.Grandvalira Resorts

Els gruixos de neu a Andorra són deficitaris tot i les nevades de la primavera, segons apunta el servei meteorològic. Els valors continuen estant per sota de l'habitual, amb gruixos diferències de més de 50 centímetres entre el gruix actual i el normal. A Sorteny hi ha 135 centímetres de neu, i el normal seria que n'hi hagués 191, mentre que a Perafita en trobem 26 i n'hi hauria d'haver 84 centímetres, apunta Meteo.  

Les dades de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre l'evolució de les reserves de neu i les aportacions hídriques a la conca del Valira també mostren com les acumulacions actuals són inferiors a la mitjana, "seguint la tònica de tota la temporada" apunta Acció Climàtica, remarcant que a la conca del Segre també són inferiors.

Sant Jordi assolellat

La Diada de Sant Jordi vindrà marcada pel domini del sol, tot i alguns núvols inofensius a la tarda, i l'augment de les temperatures, indica el servei meteorològic. Les mínimes baixaran fins als -3 al Pas, 0 a 1.500 metres o 4 graus a la capital, i les màximes s'enfilaran fins als 20 graus a Andorra la Vella, 16 a 1.500 metres i 3 graus al Pas. El vent pot ser moderat a la nit, amb ràfegues de fins a 40 quilòmetres per hora als fons de vall o 50 en altitud. 

Aquesta tarda, el pas d'un front deixarà precipitacions generalitzades i ruixats que puntualment poden ser tempestuosos. La cota de neu se situarà per sobre els 2.100 metres.

