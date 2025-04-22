Meteo
Els gruixos de neu són deficitaris
En diversos punts faltarien més de 50 centímetres de neu per l'època actual, apunta el servei meteorològic
Els gruixos de neu a Andorra són deficitaris tot i les nevades de la primavera, segons apunta el servei meteorològic. Els valors continuen estant per sota de l'habitual, amb gruixos diferències de més de 50 centímetres entre el gruix actual i el normal. A Sorteny hi ha 135 centímetres de neu, i el normal seria que n'hi hagués 191, mentre que a Perafita en trobem 26 i n'hi hauria d'haver 84 centímetres, apunta Meteo.
Les dades de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre l'evolució de les reserves de neu i les aportacions hídriques a la conca del Valira també mostren com les acumulacions actuals són inferiors a la mitjana, "seguint la tònica de tota la temporada" apunta Acció Climàtica, remarcant que a la conca del Segre també són inferiors.
Sant Jordi assolellat
La Diada de Sant Jordi vindrà marcada pel domini del sol, tot i alguns núvols inofensius a la tarda, i l'augment de les temperatures, indica el servei meteorològic. Les mínimes baixaran fins als -3 al Pas, 0 a 1.500 metres o 4 graus a la capital, i les màximes s'enfilaran fins als 20 graus a Andorra la Vella, 16 a 1.500 metres i 3 graus al Pas. El vent pot ser moderat a la nit, amb ràfegues de fins a 40 quilòmetres per hora als fons de vall o 50 en altitud.
Aquesta tarda, el pas d'un front deixarà precipitacions generalitzades i ruixats que puntualment poden ser tempestuosos. La cota de neu se situarà per sobre els 2.100 metres.