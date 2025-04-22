Activitats
El Carnet Jove ofereix un 50% de descompte a l'Splash! del Palau de Gel per a les vacances de Pasqua
La promoció estarà disponible durant el període de vacances escolars, del 22 d’abril al 4 de maig
Els titulars del Carnet Jove tindran un 50% de descompte a l'entrada d'una hora a l'Splash! del Palau de Gel d'Andorra. La promoció estarà disponible durant el període de vacances escolars, del 22 d’abril al 4 de maig, i permet fins a dos usos per persona. Per fer servir el descompte, cal validar-lo a través de l'App del Carnet Jove i mostrar-lo a la recepció del Palau de Gel.