Balanç 2024
Caldea tanca la temporada d'hivern amb 13 milions d'euros de facturació
Aquesta xifra representa un creixement del 15% respecte l'any 2024
Caldea ha tancat la temporada d'hivern amb una facturació de 13 milions d'euros, una xifra que representa un creixement del 15% respecte a l'any 2024. El centre d'oci termal destaca que la pujada d'ingressos s'ha produït per l'increment del nombre de visitants i del tiquet mig de les entrades, així com l'augment de venda de serveis complementaris i el creixement del club esportiu de socis.
Segons informen els responsables de Caldea, el termolúdic ha rebut prop de 233.000 clients, des de l'1 de desembre fins al 21 d'abril, 22.000 més que l'hivern passat. La despesa mitjana per visitant ha augmentat en totes les línies de negoci complementàries a l'spa, com ara els tractaments, que ha augmentat les vendes prop d'un 16% i la restauració, que creix un 7%. El comunicat remarca que el club esportiu per a residents manté una bona tendència de creixement amb una contribució del 14% total de la facturació hivernal.
Obres a la llacuna exterior
Caldea assenyala que no aturarà la seva activitat durant la primavera, però un dels spas del centre romandrà tancat fins el juny, per reformar la llacuna exterior. L'spa adults only es mantindrà obert.