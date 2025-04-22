Govern
Andorra acollirà el congrés europeu de psicologia aplicada als bombers i als serveis d'emergències
L'acte tindrà lloc entre els dies 24 i 26 d'abril al Centre de Congressos d'Andorra la Vella
Andorra serà l'amfitrió del pròxim congrés europeu de psicologia aplicada als serveis de bombers i d'emergències. El Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà l'acte, que se celebrarà entre el 24 i 26 d'abril. L'objectiu de l'esdeveniment és difondre coneixements de psicologia aplicada als serveis de bombers i d'emergències i està obert a psicòlegs, i a d'altres professionals interessats en el suport psicològic als treballadors d'emergències.
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, inaugurarà el Congrés, divendres 25 d'abril, abans, però dijous 24, hi haurà dues formacions prèvies sobre aportacions de la preparació mental i la psicologia de l'esport i sobre els primers auxilis psicològics centrats en el trauma. Es preveu que aquestes jornades tinguin un centenar de participants provinents de França, Andorra, Espanya, Bèlgica, Suïssa, Canadà i Itàlia.