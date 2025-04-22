Successos

Accident entre un turisme i un camió a la rotonda del km0

El sinistre, de danys materials, ha provocat retencions en ambdós sentits de la marxa

L'accident a la rotonda del km0.

L'accident a la rotonda del km0.Lector

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un accident entre un vehicle i un camió a la rotonda del km0 ha ocasionat petites retencions que afectaven ambdós sentits de la marxa, tant els vehicles que baixaven direcció Sant Julià, com els que pujaven sentit Escaldes, segons ha informat el servei de mobilitat. La policia ha explicat que l'accident s'ha produït a les onze del matí i ha estat de danys materials.

tracking