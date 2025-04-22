Successos
Accident entre un turisme i un camió a la rotonda del km0
El sinistre, de danys materials, ha provocat retencions en ambdós sentits de la marxa
Un accident entre un vehicle i un camió a la rotonda del km0 ha ocasionat petites retencions que afectaven ambdós sentits de la marxa, tant els vehicles que baixaven direcció Sant Julià, com els que pujaven sentit Escaldes, segons ha informat el servei de mobilitat. La policia ha explicat que l'accident s'ha produït a les onze del matí i ha estat de danys materials.