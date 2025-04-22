Estadística
El 2024 es va tancar amb 779 associacions actives
La majoria d'aquestes es trobaven a Andorra la Vella
L'any 2024 es va tancar amb un total de 779 associacions actives inscrites en el registre. Aquestes associacions es reparteixen en sis categories: la secció general, que representa el 65,2%; els clubs esportius, amb el 25,7%; les federacions esportives, amb el 5%; i les associacions d'acció esportiva, les associacions d'agrupació esportiva i les associacions estrangeres, que representen el percentatge restant.
Per tant, tal com publica avui el departament d'Estadística, l'any 2024 es va tancar amb 508 associacions de secció general, 200 clubs esportius, 39 federacions esportives, 18 associacions d'acció esportiva, 9 associacions d'agrupació esportiva i 5 associacions estrangeres segons la inscripció en el registre d'associacions.
En l'àmbit parroquial, s'observa que el centre neuràlgic respecte a la ubicació de les associacions es troba a Andorra la Vella, on a finals de l'any 2024 hi havia el 47,1% de les associacions del Principat, amb un total de 367 associacions. Tot seguit, es troba la parròquia d'Escaldes-Engordany, amb el 18,1%, i la parròquia d'Encamp, amb l'11,3%. Pel que fa al nombre de fundacions, s'ha mantingut respecte al 2023 amb 35.
D'altra banda, es destaca que les fundacions privades representen el 80% de les fundacions del país i les fundacions públiques, el 20%. En l'àmbit parroquial, s'observa que la ubicació de les fundacions es troba principalment a Andorra la Vella, on a finals de l'any 2024 hi havia 18 fundacions, que representen el 51,4% de les fundacions del país. Seguidament, es va situar la parròquia d'Escaldes-Engordany, amb sis fundacions que representen el 17,1% del total, i la parròquia de Sant Julià de Lòria amb cinc fundacions, que suposen el 14,3% del total.