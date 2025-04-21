METEOROLOGIA
Uns 28 mm de pluja i 18 cm de neu nova a Sorteny pels ruixats
Les precipitacions d’aquest dissabte van deixar al voltant d’uns 28 mm de pluja i fins a 18 cm de neu nova a Sorteny, segons el Servei Meteorològic Nacional. Tanmateix, ahir la inestabilitat va desaparèixer com també l’activació de l’avís groc per precipitacions i ràfegues de vent.
El país va recuperarar la normalitat en els accessos viaris, ja que, amb l’avís groc a les parròquies altes, en algunes carreteres s’havia de circular amb pneumàtics especials a causa de les nevades que van tenir lloc. Entre aquestes, la CG2 a Incles, a la CG3 per accedir a Arcalís, a la CG4 al Coll de la Botella i a la CG2 en el Port d’Envalira. De fet, aquesta última calçada encara va romandre activat l’avís.
Amb la darrera nevada, les estacions van tancar la temporada amb molt bones condicions de neu pols. El risc d’allaus era de 2 sobre 5 als vessants nord i nord-est per neu ventada.